Дочернюю компанию Hyundai обвинили в использовании детского труда

Reuters сообщает, что на заводе дочерней компании Hyundai в Алабаме используется детский труд. Источниками информации стали местная полиция, семьи несовершеннолетних работников и несколько бывших сотрудников.

Сообщается, что несовершеннолетние в возрасте от 12 лет работали на заводе по штамповке металлов, которым управляет SMART Alabama LLC. SMART, указанная Hyundai в корпоративных документах как подразделение с контрольным пакетом акций.

Компания Hyundai утверждает, что не терпит незаконных методов трудоустройства в любом своем подразделении. В SMART также заявляют, что не нанимает сотрудников, у которых нет права на работу.

Но источники сообщают, что девочка, которой в этом месяце исполняется 14 лет, и два ее брата, 12 и 15 лет, работали на заводе в начале этого года и не ходили в школу. Их отец, Педро Ци, подтвердил версию этих людей в интервью Reuters.

Полиция Энтерпрайза, родного города семьи Ци, также сообщила агентству Рейтер, что девочка и ее братья и сестры работали в SMART.

По словам нынешних и бывших работников SMART и местных рекрутеров, многие несовершеннолетние на заводе были наняты через кадровые агентства.

Один бывший работник SMART, взрослый мигрант, ушедший в прошлом году на другую работу в автомобильной промышленности, сказал, что между разными заводскими сменами было около 50 несовершеннолетних рабочих, добавив, что он знал некоторых из них лично.

Другая бывшая взрослая сотрудница SMART, гражданка США, которая также покинула завод в прошлом году, рассказала, что в ее смену она работала вместе с дюжиной несовершеннолетних.