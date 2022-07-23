Британцы высмеяли бывшего премьера Бориса Джонсона принявшего участие в тренировке украинских солдат

Британцы в своих социальных сетях высмеяли бывшего премьера Джонсона приехавшего на военную базу потренироваться с украинскими солдатами.

В субботу на Youtube-канале 10 Downing Street появился ролик, где бывший премьер пытается заниматься боевой подготовкой совместно с украинскими солдатами на британской военной базе в Северном Йоркшире.

Джонсон попробовал себя в метании ручных гранат и стрельбе из противотанкового комплекса. Также бывший премьер успел посидеть за станковым пулеметом и совместно с украинскими солдатами многократно выкрикивал национальный лозунг "слава Украине", отмечается в статье РИА Новости.

В комментариях к данном ролику Британские пользователи стали активно комментировать неумелые действия Джонсона.

Особенно комментаторов позабавили попытки экс-премьера метнуть ручную гранату.

Один из комментариев гласит: "Борис критиковал Путина за то, что тот ведет себя "как мачо". А сам-то что? Не могу понять, зачем они устраивают эту фотосессию. Это выглядит смешно".

Часть пользователей Сети также возмутило излишнее внимание Бориса к Украине, они указывали, что в бытность премьером Джонсон неохотно решал внутренние вопросы.

Ранее Борис Джонсон, бывший премьером с 2019 года, подал в отставку с должность премьер-министра и главы Консервативной партии.