В Белом доме заявили, что коронавирус останется навсегда

Координатор Белого дома по реагированию на пандемию доктор Ашиш Джа заявил, что патоген COVID-19 постоянно развивается, и этот вирус останется с нами навсегда.

Он напомнил, что более 140 млн американцев уже заразились коронавирусом. Он также подчеркнул, что людям нужно вырабатывать иммунитет против вируса, а лучшим способом сделать это является вакцинация.

Многие американцы и жители других стран стремятся вернуться к нормальной жизни, хотя коронавирус продолжает вызывать экономические и социальные потрясения.

Эксперт в области общественного здравоохранения лена Вен говорит, что коронавирус будет с нами на протяжении всего существования человечества.

Однако это уже не тот COVID-19, с которым люди столкнулись в 2020 году. Сейчас есть вакцины и лекарства, инструментов, которые позволяют жить с коронавирусом.

Инфекция Джо Байдена вернула пандемию в заголовки газет после нескольких месяцев, в течение которых в новостях доминировали ситуация на Украине, инфляция и контроль над оружием.

Некоторые эксперты в области общественного здравоохранения увидели в заражении Байдена еще один признак того, насколько самодовольными стали граждане. Как и многие американцы, Байден перестал носить маску и возобновил поездки, в том числе за границу.

Ашиш Джа считает, что сейчас в США можно предотвратить практически каждую смерть от коронавируса.