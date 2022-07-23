Джонни Депп продолжит судебную тяжбу с Эмбер Херд

Актер следом за бывшей женой решил подать апелляцию на решение суда, он уверен в своей правоте.

Джонни Депп следом за бывшей женой Эмбер Херд решил подать апелляцию на решение суда, сообщает Сплетник.ру со ссылкой на DailyMail.

Адвокат актера заявил, что Депп "по-прежнему уверен в своей правоте", и в том, что вынесенный ранее вердитк останется в силе.

"Если госпожа Херд намерена продолжать судебный процесс, и обжаловала вердикт, господит Депп подает апелляцию - чтобы гарантировать, что соответствующие юридические вопросы рассмотри Апелляционный суд", - заявил представитель актера.

Ранее Эмбер Херд обжаловала решение суда. Ее адвокаты считают, что судом были допущены ошибки в ходе рассмотрения дела.

В конце мая Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете на бывшего мужа Джонни Деппа, и обязал выплатить ему 15 миллионов долларов компенсации.

Джонни Деппа, в свою очередь, обязали выплатить 2 миллиона долларов, так как одно из его высказываний присяжные сочли клеветой.