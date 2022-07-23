В Японии побит рекорд заражений коронавирусом

В Японии четвертый день подряд бьется рекорд заражений коронавирусом. На этот раз количество выявленных заражений впервые превысило 200 000. Все из-за распространения подварианта Omikron BA.5, сообщает агентство Kyodo.

В пятницу число выявленных случаев заражения коронавирусом по стране превысило 190 тысяч, а в одном только Токио - почти 35 тысяч.

Однако премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство не рассматривает новые ограничения, связанные с пандемией.

В конце июня власти Токио повысили уровень предупреждения о коронавирусе до самого высокого.

Штамм BA.5 становится доминирующим во многих регионах мира. Это самый заразный из других вариантов Omicron. Он легко распространяется и является причиной следующей волны инфекций летом, а не ранней осенью. Заражаются даже вакцинированные люди, в том числе тремя дозами, и те, кто заразился COVID-19.

Министерство здравоохранения США призывает всех лиц старше 50 лет принять дополнительную дозу вакцины против COVID-19. Подчеркивается, что нет необходимости ждать следующего поколения вакцин, т.н. двухвалентный (двоичный) также нацелен на новый вариант Омикрона. Пока неизвестно, когда она будет доступна, и принятие бустерной дозы сейчас, то есть доступного в настоящее время препарата, не приведет к дисквалификации новой вакцины от использования в дальнейшем, сообщает Reuters.