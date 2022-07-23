В Миссисипи уволили начальника полиции из-за тайной аудиозаписи
В Миссисипи уволили начальника полицейского управления Лексингтона Сэма Доббинса. Причиной послужила тайно сделанная аудиозапись его разговора с подчиненным.
Офицер Роберт Ли Хукер передал аудиозапись, тайно сделанную по время его разговора с Доббинсом международной организации по гражданским правам и правам человека, откуда она поступила в СМИ.
На записи Доббинс хвастается, что убил 13 человек при исполнении служебных обязанностей. А в одного чернокожего выстрелил более 100 раз. Он также высказывается в расистском и гомофобном духе.
Новостное агентство попыталось получить объяснения у Доббинса. Тот заявил, что не никого не оскорблял и не говорил о количестве людей, которых он убил.
Новый начальник полиции Чарльз Хендерсон чернокожий. Он сказал, что его новая администрация будет проявлять нулевую терпимость к расизму.
Роберт Ли Хукер, который сделал запись, тоже чернокожий. Он начал работать в отделе в этом году, но через несколько дней после ссоры с Доббинсом ушел в отставку.
Впоследствии он вернулся на работу, а прежде чем уйти в отставку во второй раз, записал свой разговор с начальником.
Опубликовано: Светлана Репина
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