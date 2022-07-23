Экс-глава Daimler-Benz AG заявил об опасности соцсетей для общества

Бывший генеральный директор Daimler Эдзард Рейтер рассматривает социальные сети как угрозу социальной сплоченности и политическому влиянию.

94-летний бизнесмен заявил «Reutlinger General-Anzeiger», что соцсети не только фальшивые новости, но и множество теорий заговора, которые ни у кого не было времени по-настоящему изучить.

«Наш общественный строй всегда основывался на том факте, что где-то существует консенсус между рациональностью и истиной. Общество и демократия работают только при участии людей», - отметил Рейтер.

По словам Рейтера, работа с социальными сетями больше не имеет ничего общего с размышлениями о прочитанном.

«Я не из тех оптимистов, когда дело доходит до этого развития. С другой стороны, на удивление, я постоянно встречаю молодых людей, которые сами начинают задумываться о том, может ли все действительно сложиться хорошо», - отметил он и добавил, что это дает ему надежду.

Эдзард Рейтер — сын бывшего мэра Берлина Эрнста Рейтера, он был председателем правления Daimler-Benz с 1987 по 1995 год. Он является почетным гражданином Берлина и участвует во многих культурных и научных группах поддержки и фондах. Например, некоммерческий фонд Хельги и Эдзарда Рейтер поддерживает людей и учреждения, которые намерены способствовать интеграции.