Со дня выхода фильма "Брат" прошло 25 лет, но он до сих пор не утратил своей популярности

Особое отношение российского зрителя к дилогии Балабанова объясняется тем, что режиссер поразительно тонко знал и чувствовал страну и живущих в ней людей.

По словам актера Кирилла Пирогова, проект Алексея Балабанова - это "полупритча" или "полусказка", где каждый русский человек легко узнает себя или своих знакомых.

К. Пирогов:

«Мне кажется, это (популярность фильмов) связано с режиссером, с Лешей Балабановым, который был чрезвычайно талантливым и очень хорошо знал людей страны, чувствовал ее очень»

Еще одно объяснение невероятной популярности дилогии, по словам Пирогов, заключается в особой харизме главного героя.

«И, конечно, это связано с Сережей Бодровым, который всем близок, с его невероятным человеческим обаянием»

В 2022 году фильм "Брат" отмечает юбилей - 25 лет со дня премьеры. В связи с этим кинокомпания "Наше кино" снова выпустила в российский прокат культовую дилогию Балабанова.

Также к юбилейной дате приурочен новый проект издательства Bubble: серия комиксов, в основу которых положен сюжет боевиков "Брат" и "Брат-2". Выход сборника намечен на конец августа.