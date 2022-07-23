Брэд Пит проиграл суд Анджелине Джоли

Судебная тяжба между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом завершилась. Бывшие супруги поспорили из-за виноградника Шато Мираваль на их земле во Франции, которую они приобрели в 2008 году.

Актер не дал согласия на продажу доли бывшей жены российскому олигарху. Только что вынесено решение по этому делу.

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году в частной часовне в их французском поместье Шато Мираваль. После развода актриса решила избавиться от своих акций и продала их российскому олигарху и производителю спиртных напитков Юрию Босслеру.

Это, однако, не понравилось ее бывшему мужу. Брэд Питт заявил, что это был преднамеренный акт с целью разрушить репутацию компании. Более того, пара должна была договориться между собой, что ни один из них не будет продавать акции без ведома другой стороны. Итак, актер обратился в суд, и недавно был вынесен приговор… против него.

Виноградник Шато Мираваль был совместным вложением голливудской пары и стоил 60 миллионов долларов. Доля актера оценивается в 36 миллионов, или 60%, а актрисы - 24 миллиона долларов. (40 процентов). Подав иск в суд, Брэд Питт потребовал возмещения денежного ущерба и аннулирования сделки, совершенной его бывшей женой.

Однако, суд не удовлетворил ходатайство актера. Согласно решению, ему должна быть передана документация о передаче доли новому совладельцу виноградника Шато Мираваль.