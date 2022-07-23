Япония не впустит Владимира Путина на похороны Синдзо Абэ

Владимир Путин может не получить приглашение на похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, если решит там присутствовать, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на японское агентство Sankei.

Sankei со ссылкой на нескольких неназванных официальных лиц заявил, что правительство Японии может отказать Владимиру Путину в возможности въезда в страну на похороны убитого экс-премьера Абэ, если он решится на такой шаг.

Агентство отмечает, однако, что маловероятно, что российский лидер захочет участвовать в мероприятии. Как указано, государственные похороны Синдзо Абэ запланированы на 27 сентября.

После смерти Абэ Путин направил послание с соболезнованиями, назвав его "выдающимся государственным деятелем", который "многого добился в развитии добрых отношений между странами".

Синдзо Абэ скончался от ран, полученных после нападения на него в начале июля.