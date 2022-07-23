Зарубежные кинокомпании ищут возможность вернуться в российский прокат

Ведущие мировые студии: Disney, Sony, Paramount и Warner Brothers намерены воспользоваться возможностями параллельного импорта, чтобы вернуть российскую аудиторию.

«Все студии закрыли офисы, но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Параллельный импорт позволяет найти выход и поставлять продукцию киноиндустрии в российские кинотеатры, уверены в ассоциации.

В любом случае, по мнению экспертов американский кинопрокат оказывается рано или поздно на экранах российских кинолюбов, другое дело, что компании от этого не имеют прибыли, потому что речь идет о пиратских копиях.