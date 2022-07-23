Китайский конкурент Airbus и Boeing практически готов к сертификации

Китайский узкофюзеляжный реактивный самолет C919 приближается к сертификации. Ожидается, что он станет конкурентом Airbus и Boeing.

Самолет уже выполнил все задачи испытательных полетов. В испытаниях участвовало шесть самолетов. Теперь программа выходит на заключительный этап – получение сертификата Управления гражданской авиации Китая.

Появление собственного сертифицированного самолета станет важным этапом в стремлении Китая подняться вверх по производственной цепочке поставок.

Сейчас китайский СОМАС является третьим вариантом на рынке самолетов вместимостью более 100 мест.

По данным Reuters, созданная для прямой конкуренции с семействами Boeing 737 MAX и Airbus 320neo, программа самолетов C919 столкнулась с рядом технических проблем и ужесточением экспортного контроля США после запуска в 2008 году.

Собранный в Китае самолет в значительной степени зависит от западных компонентов, включая двигатели и авионику.

Стартовым заказчиком является государственная авиакомпания China Eastern Airlines, которая разместила заказ на пять самолетов C919 в марте прошлого года.

Газета правительства Уханя Changjiang Daily сообщает, что авиакомпания планирует принять первую поставку уже в августе этого года.