Кадыров: помощь стран Запада для Украины тает таинственным образом в карманах властей

Глава Чечни Рамзан Кадыров допустил расхищение властями оказываемой западными странами Украине финансовой помощи.

23 июля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале поделился с подписчиками своим мнением касательно бесследного исчезновения помощи, которая оказывается Западным миром Украине.

Кадыров считает, что вся помощь для Украины либо по каким-то причинам не доходит до получателя, либо улетучивается в карманах властей, пока солдаты ВСУ падают духом в боях на Донбассе.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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