В ФБР считают, что оборудование Huawei может нарушить контроль над ядерным оружием США

ФБР обнаружило, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei, размещенное на вышках сотовой связи на Среднем Западе, способно нарушить связь министерства обороны.

Это касается и связи с силами, которые контролируют американское ядерное оружие. Такое мнение высказали в беседе с журналистами CNN сразу несколько сотрудников ФБР.

Один из них сказал, что такое телекоммуникационного оборудование может повлиять на способность Стратегического командования США контролировать ядерную триаду.

Источники сообщили, что трудно собрать доказательства того, что какие-либо конкретные данные были перехвачены и отправлены в другую страну.

Таким образом, пока неясно, собирал ли Китай данные со своего оборудования. Но подобные подозрения существовали еще во времена президентства Барака Обамы.

Китайское правительство отрицает попытки шпионить за Соединенными Штатами.

В Huawei опровергли информацию о том, что их продукты могут работать в диапазоне связи, выделенном Министерству обороны.

На днях стало известно, что администрация Байдена проводит расследование в отношении Huawei в связи с опасениями, что она представляет угрозу национальной безопасности из-за своего оборудования, установленного на вышках сотовой связи вблизи военных баз.