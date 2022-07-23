В Лас-Вегасе из-за засухи ограничили размеры домашних бассейнов

Власти Лас-Вегаса на фоне изменений климата и текущей засухи ввели ограничения на размеры бассейнов в жилых домах.

Теперь домовладельца разрешается иметь бассейн размерами с гараж на три машины, и не больше. Площадь их поверхности не должна превышать 56 квадратных метров.

Ссылаясь на опасения по поводу сокращения количества питьевой воды из высыхающего водохранилища озера Мид на истощенной реке Колорадо, официальные лица округа Кларк на этой неделе проголосовали за ограничение размера новых бассейнов.

Владелец семейной компании по индивидуальному проектированию бассейнов, которая работает с 1942, Кевин Крафт говорит, что в Лас-Вегасе иметь собственную купальню так же привычно, как и вторую машину.

Данные округа Кларк показывают, что на территории с населением 2,4 миллиона человек насчитывается около 200 000 жилых бассейнов. Ежегодно добавляется еще 1300 человек.

Крафт отмечает, что жизнь в жаркой пустыне требует наличия бассейна. Новые ограничения он считает несерьезными и неспособными обеспечить реальную экономию воды.

Но председатель комиссии округа Джим Гибсон считает, что если тенденция сохранится, это может быть одним из самых простых решений в ближайшей перспективе.

Озеро Мид, обеспечивающее около 90% водоснабжения Лас-Вегаса, имеет контрольное кольцо из белой минеральной ванны на крутых скалах на берегу озера. Оно показывает, что уровень воды опустился на 52 м с 1983 года.