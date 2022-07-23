Диетолог Сара Кроу назвала лучшие летние продукты для похудения

Лето – время приятных прогулок, отдыха на пляже и пикников. А еще это период, когда доступно можество свежих фруктов и других продуктов, помогающих похудеть.

Диетолог Сара Кроу предлагает обратить внимание на вишню, которая удовлетворяет тягу к сладкому. Она содержит особые соединения, способствующие ускоренному сжиганию калорий и расщеплению жира.

Для поджарки на гриле лучше подготовить не заготовки бургеров, а шампиньоны. В них низкое содержание жира, они стабилизируют уровень сахара и надолго сохраняют чувство сытости.

Огурцы наполняют свежестью в жаркий день, содержат минимум калорий и поставляют в организм антиоксиданты – вещества, которые борются с воспалениями и снижают риск заболеваний.

Грейпфрут – прекрасный ингредиент для летнего завтрака. В нем есть витамин С, полезный для иммунитета. Фрукт снимает тягу к сладкому и помогает похудеть.

Арбуз на 90% состоит из воды, дарит прохладу и помогает восстановить баланс жидкости. Он снижает уровень холестерина и способствует избавлению от лишнего веса.

Кофе со льдом снижает риск развития диабета, но только при условии, что в него не добавляют сладкие сиропы и сливки.

Черника обладает низким гликемическим индексом, не вызывает скачка сахара в крови, служит прекрасной добавкой к смузи и великолепным десертом для желающих похудеть.