Диетолог Сара Кроу назвала лучшие летние продукты для похудения
Лето – время приятных прогулок, отдыха на пляже и пикников. А еще это период, когда доступно можество свежих фруктов и других продуктов, помогающих похудеть.
Диетолог Сара Кроу предлагает обратить внимание на вишню, которая удовлетворяет тягу к сладкому. Она содержит особые соединения, способствующие ускоренному сжиганию калорий и расщеплению жира.
Для поджарки на гриле лучше подготовить не заготовки бургеров, а шампиньоны. В них низкое содержание жира, они стабилизируют уровень сахара и надолго сохраняют чувство сытости.
Огурцы наполняют свежестью в жаркий день, содержат минимум калорий и поставляют в организм антиоксиданты – вещества, которые борются с воспалениями и снижают риск заболеваний.
Грейпфрут – прекрасный ингредиент для летнего завтрака. В нем есть витамин С, полезный для иммунитета. Фрукт снимает тягу к сладкому и помогает похудеть.
Арбуз на 90% состоит из воды, дарит прохладу и помогает восстановить баланс жидкости. Он снижает уровень холестерина и способствует избавлению от лишнего веса.
Кофе со льдом снижает риск развития диабета, но только при условии, что в него не добавляют сладкие сиропы и сливки.
Черника обладает низким гликемическим индексом, не вызывает скачка сахара в крови, служит прекрасной добавкой к смузи и великолепным десертом для желающих похудеть.
Опубликовано: Светлана Репина
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