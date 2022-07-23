В Китае огромным спросом пользуются профессиональные подружки невесты, но только определенного роста
На свадьбу принято приглашать подружек невесты. Но в последнее время в Китае молодожены все чаще пользуются помощью профессионалок.
В компании по предоставлению услуг подружек невесты и друзей жениха из Ханчжоу с февраля зарегистрировано 50 000 человек. За последний месяц поступало по 10-20 заказов в день.
В китайских социальных сетях даже есть специальный хэштег, который переводится как «аренда подружек невесты». В рекламе сообщается, что профессиональные подружки избавят от усилий и беспокойства и не будут привлекать к себе внимание.
Невестам разрешается предъявлять требования к внешности, весу, даже к личности будущей и академическим достижениям подружки.
22-летняя Се Юкэ говорит, что индустрии профессиональных подружек невесты помогла пандемия. Многие девушки, которые должны были стать подружками на свадьбе, оказались в заблокированных городах и не могут путешествовать.
Но и в других случаях многие китаянки выбирают профессионалок, поскольку чувствуют, что друзья могут не оправдать их ожиданий на свадьбе.
Профессиональная подружка невесты зарабатывает 75-295 долларов в день. Есть определенные требования по росту. Чаще всего девушки притворяются подругами или одноклассницами невест.
От подружек ожидают, что они будут фотографироваться вместе с невестой, произносить тосты и развлекать гостей.
Опубликовано: Светлана Репина
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