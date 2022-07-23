В Германии могут продлить срок эксплуатации трех оставшихся атомных электростанций

Канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, что его правительство может рассмотреть вопрос о продлении срока службы трех оставшихся в стране атомных электростанций, стремясь укрепить свою энергетическую безопасность.

Он заявил, что министр экономики поручил провести усиленный расчет худшего сценария. Исходя из этого, будет приниматься решение о дальнейшем использовании ядерной энергии в стране.

Германия, крупнейшая экономика Европейского союза, находится в центре энергетического кризиса, охватившего весь блок. Правительства ЕС стремились найти альтернативные источники поставок перед зимой.

Министр экономики Роберт Хабек заказал новый стресс-тест для энергетической инфраструктуры Германии после того, как более ранняя оценка пришла к выводу, что следующей зимой снабжение страны не будет подвергаться опасности и что атомные электростанции не понадобятся.

В прошлом «зеленые», в число которых входит и Хабек, исключали продление срока эксплуатации атомных станций. Впервые партия сейчас рассматривает такую возможность.

Сопредседатель Партии зеленых Рикарда Ланг говорит, что если следующей зимой Германия столкнется с нехваткой газа, рассматриваться будут все возможные меры.

Заместитель лидера консервативного блока в парламенте, возглавляемого ХДС, Йенс Спан говорит, что одной из возможностей является так называемый национальный компромисс.

Например, если Зеленые согласятся на расширение использования ядерной энергии, либеральная партия СвДП, возможно, сможет положить конец своей оппозиции ограничению скорости на автомагистралях.