Дочь Виктории Бони обокрали на 5 тысяч евро

Анджелина Летиция стала жертвой интернет-мошенников, девочка оказалась излишне доверчивой.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня растит единственную дочь Анджелину Летицию, которая родилась от ирландского миллиардера Алекса Смерфита в 2012 году.

В 2017-м Виктория и отец ее ребенка расстались, и Анджелина живет на два дома. Телеведущая часто хвастается успехами наследницы, показывая ее свежие фото. Однако новый пост в микроблоге Бони оказался грустным. Виктория написала, что ее дочку обманули мошенники, и та переживает настоящую трагедию.

Дело в том, что Анджелина сидит в игровой онлайн-платформе Roblox. У юной красавицы там была собрана коллекция лошадей, на создание которой ушло 2 года. При этом некоторые экземпляры - очень редкие и дорогие. Дочь Бони в метавселенной общалась с детьми разных стран.

И две девочки из Косово предложили Анджелине обменяться паролями. Та согласилась, в итоге юные злодейки украли всех лошадок наследницы Бони.

Теледива записала на видео, как плачет ее дочка. Девочка сквозь слезы призналась, что на покупки в игре потратила 5 тысяч евро. Викторию это потрясло.

«А где ты взяла 5 тысяч евро?» - спросила она дочь. Анджелина пояснила, что переводила деньги, полученные в качестве подарков.

Анджелина согласилась пойти с матерью к стражам порядка в надежде вернуть своих лошадок.