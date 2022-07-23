Китай возмущен возможным присоединением Южной Кореи к альянсу по производству чипов во главе с США

Инициатива США по созданию альянса для производства чипов с участием азиатских стран вызвала возмущение Китая. Особенно негативно в КНР отреагировали на возможное присоединение к этой группе Южной Кореи.

Китай стремится к большей самообеспеченности полупроводниками и беспокоится по поводу потери критически важных поставок.

Альянс Chip 4 задуман США как союз с Южной Кореей, Японией и Тайванем. Пекин считает, что это заговор Вашингтона, направленный на исключение Китая из производственно-сбытовых цепочек полупроводников.

Китай особенно чувствителен к позиции Южной Кореи, поскольку эта страна играет ключевую роль в стремлении Пекина к самообеспечению полупроводниками.

В Китае заявляют, что Южная Корея не должна слепо следовать за США и Западом в своей политике в отношении Китая. Там обещают контрмеры против Южной Кореи.

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что КНР выступает против идеи превращения проблемы поставок чипов в оружие. Он также призвал Южную Корею учитывать свои долгосрочные интересы.

Старший научный сотрудник Корейского института промышленной экономики и торговли Ким Ян Пэн отмечает, что с точки зрения Китая, Корея является не только поставщиком полупроводников, но и страной, в которую можно передавать технологии производства полупроводников в долгосрочной перспективе.

Ким говорит, что если Южная Корея встанет на сторону США, сотрудничество в области полупроводниковых технологий между Кореей и Китаем станет более сложным.