Китай возмущен возможным присоединением Южной Кореи к альянсу по производству чипов во главе с США
Инициатива США по созданию альянса для производства чипов с участием азиатских стран вызвала возмущение Китая. Особенно негативно в КНР отреагировали на возможное присоединение к этой группе Южной Кореи.
Китай стремится к большей самообеспеченности полупроводниками и беспокоится по поводу потери критически важных поставок.
Альянс Chip 4 задуман США как союз с Южной Кореей, Японией и Тайванем. Пекин считает, что это заговор Вашингтона, направленный на исключение Китая из производственно-сбытовых цепочек полупроводников.
Китай особенно чувствителен к позиции Южной Кореи, поскольку эта страна играет ключевую роль в стремлении Пекина к самообеспечению полупроводниками.
В Китае заявляют, что Южная Корея не должна слепо следовать за США и Западом в своей политике в отношении Китая. Там обещают контрмеры против Южной Кореи.
Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что КНР выступает против идеи превращения проблемы поставок чипов в оружие. Он также призвал Южную Корею учитывать свои долгосрочные интересы.
Старший научный сотрудник Корейского института промышленной экономики и торговли Ким Ян Пэн отмечает, что с точки зрения Китая, Корея является не только поставщиком полупроводников, но и страной, в которую можно передавать технологии производства полупроводников в долгосрочной перспективе.
Ким говорит, что если Южная Корея встанет на сторону США, сотрудничество в области полупроводниковых технологий между Кореей и Китаем станет более сложным.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
Дачники рассказали, что необходимо делать с розами после цветения
Депутат Верховной рады Разумков предложил Украине воровать российский газ
В Брюсселе назвали военные учения НАТО Sea Breeze - 2022 в Чёрном море плановыми
Спецслужбы РФ раскрыли диверсионную группу СБУ в Херсонской области