Один из кандидатов на пост Бориса Джонсона признал себя аутсайдером
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак назвал себя проигравшим в конкурсе на пост следующего премьер-министра Великобритании.
В своей речи в центральном английском городе Грэнтэм, где родилась бывший премьер-министр Маргарет Тэтчер, он отметил, что силы хотят коронации для другого кандидата.
Вместе с тем он уточнил, что депутаты хотят иметь выбор и готов слушать. В выступлении он пообещал тщательное управление экономикой до снижения налогов.
Он поставил под сомнение мораль немедленного снижения налогов, предложенного Трасс во время стремительного роста инфляции, и раскритиковал ее обещание увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2030 году как произвольное.
Конкурент Сунака за пост премьер-министра Лиз Трасс считает, что снижение налогов необходимо для стимулирования роста.
Она заявила, что неправильно брать деньги у людей, которые нам не нужны, когда люди по всей стране борются с кризисом стоимости жизни.
Трасс также пообещала отменить все оставшиеся законы Европейского Союза, которые все еще применяются в Великобритании, к 2023 году.
Сунак лидировал во всех раундах голосования среди депутатов от партии, чтобы сократить количество кандидатов до двух. Но Трасс опережает Сунака на 24 пункта в опросе YouGov среди членов Консервативной партии.
Опубликовано: Светлана Репина
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