Welt: канцлер ФРГ Шольц задерживает поставки систем ПВО IRIS-T SLM на Украину

Немецкие СМИ подозревают канцлера Германии Олафа Шольца в умышленной задержке поставок систем ПВО IRIS-T SLM киевским властям.

В субботу, 23 июля 2022 года, немецкая газета WELT AM SONNTAG, ссылаясь на достоверные источники, которые пожелали сохранить свою анонимность, упрекнула федерального канцлера Германии Олафа Шольца в задержке экспорта на Украину систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Издательство отмечает, что Шольц неоднократно подвергался упрёкам СМИ касательно его нежелания оказывать военную поддержку ВСУ, однако каждый раз отрицал заявления подобного рода.