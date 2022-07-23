Welt: канцлер ФРГ Шольц задерживает поставки систем ПВО IRIS-T SLM на Украину
Немецкие СМИ подозревают канцлера Германии Олафа Шольца в умышленной задержке поставок систем ПВО IRIS-T SLM киевским властям.
В субботу, 23 июля 2022 года, немецкая газета WELT AM SONNTAG, ссылаясь на достоверные источники, которые пожелали сохранить свою анонимность, упрекнула федерального канцлера Германии Олафа Шольца в задержке экспорта на Украину систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
Издательство отмечает, что Шольц неоднократно подвергался упрёкам СМИ касательно его нежелания оказывать военную поддержку ВСУ, однако каждый раз отрицал заявления подобного рода.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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