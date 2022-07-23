Спекулянты зарабатывают на покойном солисте "Ласкового мая" Юрии Шатунове большие деньги

Музыканта не стало месяц назад, но люди продолжают сколачивать на имени исполнителя целые состояния.

23 июня ушел из жизни вокалист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Случившееся стало потрясением для верных поклонников звезды. Но активизировались и мошенники, начав наживаться на имени музыканта.

Спекулянты тоже не дремлют - сейчас в Интернете активно продаются вещи с автографами Шатунова. Стоимость некоторых лотов доходит до миллиона рублей.

Как сообщает Экспресс газета со ссылкой на коллекционера Виктора Васильева, автографы Шатунова будут в цене еще максимум пару месяцев, а затем интерес начнет угасать.

"Так было уже после смерти Юлии Началовой. Торговали ее автографами, дисками, плакатами. Некоторые заработали целые состояния, а сейчас такая история повторяется уже с Шатуновым. Если есть автографы музыканта, надо срочно продавать», — посоветовал специалист.

В интервью журналистам ProZvezd мужчина рассказал, что автографы Шатунова приобретают в основном коллекционеры. Репортеры Экспресс газеты позвонили по одному объявлению, и лично убедились в заоблочной стоимости лотов: продавец запросила за автограф певца 750 тысяч рублей.