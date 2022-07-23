Китай хочет сделать Луну форпостом для защиты Земли от астероидов

Пекин планирует создать систему планетарной защиты, которая будет распространяться на Луну и за ее пределы. Считается, что это позволит защитить Землю от астероидов, которые потенциально могут уничтожить города или всю человеческую цивилизацию.

Главный конструктор Китайской программы исследования Луны Ву Вейрен говорит, что новый план включает размещение трех спутников-хранителей, несущих много топлива и кинетического оружия, на орбиту Луны вокруг Земли.

Два оптических телескопа будут построены на южном и северном полюсах Луны, чтобы исследовать небо на предмет любых угроз, которые проскользнули через наземную сеть раннего предупреждения.

Это касается и тех астероидов, которые приближаются со слепой стороны, обращенной к солнцу.

Согласно плану, когда система обнаруживает неожиданного посетителя, который может нанести серьезный ущерб, она отправляет один или все спутники-хранители для перехвата астероида с опережением в неделю.

Спутник сможет перехватывать приближающиеся астероиды со всех направлений и образовывать защитный круг, вдове больше расстояния между Луной и Землей — около 800 000 км в диаметре.

Новая линия обороны Луны еще не одобрена китайским правительством. Но исследователи считают, что она выведет космические технологии на новый уровень.

Китай строит систему защиты Земли, состоящую из гигантских радаров и телескопов, в попытке справиться с вымиранием, подобным тому, которое уничтожило динозавров около 65 миллионов лет назад.