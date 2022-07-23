В Брюсселе назвали военные учения НАТО Sea Breeze - 2022 в Чёрном море плановыми

Представители Брюсселя утверждают, что военные учения НАТО Sea Breeze - 2022 в акватории Чёрного моря носят плановый характер.

23 июля дипломат из Брюсселя, пожелавший остаться анонимным, сообщил информационному агентству ТАСС, что ежегодные манёвры военно-морских сил НАТО Sea Breeze - 2022 носят сугубо плановый характер и никак не связаны с СВО РФ на Украине.

Помимо этого анонимный источник подчеркнул, что военные учения Североатлантического альянса и партнёров НАТО будут проходить достаточно далеко от зоны боевых действий в акватории Чёрного моря.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 