В Брюсселе назвали военные учения НАТО Sea Breeze - 2022 в Чёрном море плановыми

Представители Брюсселя утверждают, что военные учения НАТО Sea Breeze - 2022 в акватории Чёрного моря носят плановый характер.

23 июля дипломат из Брюсселя, пожелавший остаться анонимным, сообщил информационному агентству ТАСС, что ежегодные манёвры военно-морских сил НАТО Sea Breeze - 2022 носят сугубо плановый характер и никак не связаны с СВО РФ на Украине.

Помимо этого анонимный источник подчеркнул, что военные учения Североатлантического альянса и партнёров НАТО будут проходить достаточно далеко от зоны боевых действий в акватории Чёрного моря.