В Брюсселе назвали военные учения НАТО Sea Breeze - 2022 в Чёрном море плановыми
Представители Брюсселя утверждают, что военные учения НАТО Sea Breeze - 2022 в акватории Чёрного моря носят плановый характер.
23 июля дипломат из Брюсселя, пожелавший остаться анонимным, сообщил информационному агентству ТАСС, что ежегодные манёвры военно-морских сил НАТО Sea Breeze - 2022 носят сугубо плановый характер и никак не связаны с СВО РФ на Украине.
Помимо этого анонимный источник подчеркнул, что военные учения Североатлантического альянса и партнёров НАТО будут проходить достаточно далеко от зоны боевых действий в акватории Чёрного моря.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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