Почему врачи не советуют покупать мягкую мебель с рук

Желание сэкономить порой может сыграть злую шутку: с чужими диваном или тахтой можно привезти в квартиру опасных насекомых.

Нередко в целях экономии граждане покупают бывшую в употреблении мебель, которая стоит на порядок дешевле новой. Но иногда материальную выгоду может перекрыть большой минус - она может нанести большой вред здоровью.

Вероника Зайцева, врач-терапевт «Инвитро-Урал», рассказала «РИА Новости», чем может обернуться желание приобрести мебель б/у. Медик предостерегла от покупки мягкой мебели - диванов, кроватей и кресел. По словам специалиста, в обивке старой мебели могут находиться насекомые.

В 90 процентах старой мебели живут клещи-сапрофиты, которые едят частички нашей кожи, а в качестве отходов своей жизнедеятельности оставляют гуанин. Этот сильнейший аллерген может спровоцировать насморк, конъюнктивит, а то и бронхиальную астму.

При этом визуально определить наличие в мебели паразитов практически невозможно. Ведь даже хозяева-продавцы могут не знать, что в их диване или тахте есть клещи либо другая "живность".

Врач отметила, что даже опрятный вид продавца, его квартиры может быть обманчивыми, так как насекомые могут перебежать из соседних квартир.

По словам доктора Зайцевой, с годами подобная мебель накапливает большое количество пыли, которую практически невозможно вывести.

«Чем старше мебель, тем больше в ней пыли, где содержится много токсинов. Семьям, где есть аллергики, с покупкой кроватей и диванов б/у надо быть крайне осторожными», — подытожила медик.