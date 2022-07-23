Огородники объяснили, надо ли обрезать клубнику и как правильно это делать

Некоторые дачники считают, что в обрезке листьев клубники нет необходимости. На самом деле это не совсем так.

Обрезку нужно проводить в тех случаях, когда это действительно необходимо. Обрезают только кусты, на которых уже прекратилось плодоношение.

Причинами обрезки могут быть омоложение растения, профилактическая обработка, устранение листьев, пораженных болезнями или защита от вредителей.

Клубнику обрезают в разное время года. Весной удаляются листья со следами гнили, поврежденные и высохшие. При этом нельзя затрагивать почки.

Осенью с обрезкой следует быть осторожным, чтобы не лишить кусты защиты на зимний период. Лучше проводить процедуру в сентябре, когда до холодов еще далеко.

Сердцевину куста затрагивать нельзя, а после обрезки стоит замульчировать грунт травой, торфом или опилками.

Лучше всего обрезать клубнику после сбора урожая, когда до зимы еще остается много времени. Листья обрезают острым инструментом, но не отрывают и не выдергивают.

Все, что было срезано, следует сразу же убрать подальше от кустов клубники и уничтожить, лучше всего сжечь.