Дачники рассказали, как спасти сухой урожай малины

У малины много вредителей. Одних можно вывести опрыскиванием специальным раствором, с другими приходится повозиться.

Небольшие, полупрозрачные комарики часто оставляют дачников без ягод. Весной малина нормально развивается, цветет, появляются завязи. Чуть позже начинаются проблемы:

ягоды не наливаются;

листья желтеют;

побеги сохнут;

к концу лета, кусты малины засыхают.

Комарики, из-за которых малина начинает сохнуть в июне, бывают двух типов:

Стеблевая галлица. Этот вредитель откладывает яйца на молодые побеги. Из яиц вылупляются личинки, в местах скоплений образуются наросты коричневатого цвета − галлы. Соки перестают поступать к листьям, ягодам. Без полноценного питания малина сохнет.

Побеговая галлица. Вредитель откладывает яйца в нижней части побегов, личинки выедают внутреннюю часть стеблей, в местах, где они обитают, видны кольцевые наросты – галлы.

В одном галле обитает не менее 10 личинок, на период окукливания личинки побеговой галлицы уползают в землю, потом из куколок появляются новые вредители и цикл заражения малины повторяется. Личинки стеблевой галлицы окукливаются прямо в наросте, поэтому с ними бороться проще.

Регулярный осмотр делянки и своевременно принятые меры спасают урожай. Единичную молодую поросль, пораженную галлицей, вырезают и сжигают.

Если личинок обнаружили до цветения, то при массовом заражении, кусты обрабатывают препаратами:

Актара;

Децис Профи;

Фуфанон Нова;

Искра;

Каратэ.

Эти инсектициды уничтожают взрослых вредителей, прерывают цепочку размножения. Чем раньше провели обработку, тем больше шансов спасти урожай.

Что делать, когда малина сохнет во время цветения, плодоношения:

Инсектициды не используют, если на малине сформировались бутоны, завязи. Химия уничтожит пчел, которые активно опыляют цветки, вредные вещества накопятся в тканях, ягодах, это снизит качество урожая, есть такую малину вредно для здоровья.

Чаще всего от галлицы страдают кусты, зараженные дидимеллой. Зараженные грибком растения, пахнут по-особому, привлекают вредителей.

Чтобы отпугнуть самок галлицы, здоровые кусты опрыскивают растворами, приготовленными по народным рецептам:

раз в 5 дней обрабатывают настоем луковой шелухи, приготовленной за 3 дня из 12 кг шелухи, 9 литров горячей воды;

раз в неделю кусты обрабатывают настоем одуванчиков, он готовится за 2 часа, 2 кг сырья измельчают, заливают ведром воды;

настоем чеснока отпугивают взрослых комаров, уничтожают личинок, раствор готовится сутки, 500 г зубков (в шелухе) измельчают, заливают 10 литрами воды.

Если летом малина сохла из-за личинок галлицы, то отплодоносившие ветки сразу вырезают. Весной следующего года проводят обработку, которая уменьшает количество яиц, личинок в малиннике.

У всех кустов секатором вырезают все нижние почки, после чего, стебли опрыскивают бордосской жидкостью. У отросших побегов замещения удаляют нижние листья, всю лишнюю поросль вырезают.

Для профилактики вредителя, между рядами малины сажают чеснок или лук, их запах отпугивает комариков. Малинник еженедельно осматривают, при появлении наростов, побеги вырезают на 2 см выше шишки.