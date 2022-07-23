Огородники рассказали, как бороться с пожелтением кончиков листьев лука и чеснока
На урожай лука и чеснока я не жалуюсь, но с пожелтением кончиков листьев сталкиваюсь регулярно. В одни годы перо желтеет сильно, в другие меньше.
Желтеют кончики листьев у чеснока:
Раз в 5−7 дней провожу обзор грядок с озимым, яровым чесноком. Чтобы завязались крупные головки, рыхлю почву, выдергиваю особо крупные сорняки.
Удобрениями не увлекаюсь, после появления всходов, один раз поливаю мочевиной:
на 10 литров воды;
1 столовая ложка мочевины.
Пока все хорошо, перо стоит зеленое с сизым налетом. Погода не балует стабильностью, поэтому рано или поздно кончики листьев начинают желтеть. Если пожелтели самые кончики, я не беспокоюсь и не принимаю никаких мер.
Небольшая желтизна на старых листьях не вызывает беспокойства, обычно она появляется после похолодания, на фоне резких изменений погоды, критичны повреждения большого объема – больше 25% от площади листа.
В этом случае принимаю меры, опрыскиваю раствором янтарной кислоты:
толку в порошок 2 таблетки;
заливаю 1 литром теплой воды.
Янтарная кислота – биостимулятор, она стимулирует иммунитет, помогает чесноку в стрессовых ситуациях.
Беспокоиться начинаю, когда у чеснока желтеет и сохнет молодое перо, это симптом дефицита калия. Диагноз поставлен, вариант решения известен, ситуацию спасает калийная подкормка.
Если от топки бани накопилась зола, готовлю зольный раствор:
3 литра золы;
1 ведро воды.
Если золы нет, применяю сульфат калия. Раствор для полива готовлю из 10 литров воды, 1 столовой ложки сульфата калия. Чеснок перед подкормкой рыхлю, поливаю.
Провожу подкормку сульфатом магния, если, во время осмотра, нахожу растения у которых пожелтели нижние, старые листья. Раствор готовлю из 10 литров воды, 1 столовой ложки сульфата магния.
Желтеют листья у лука:
Прошлым летом чуть не лишилась урожая репчатого лука, а началось все с пожелтения листьев и засыхания кончиков. Когда пера мало, питание плохое, луковицы вырастают маленькие, а я люблю большие.
Когда заметила желтые кончики, начала действовать по стандартной схеме – подкормила калием. Но мера оказалась не эффективной, проблема была не в дефиците калия, а в плохих погодных условиях. Посмотрела, что желтеют и сохнут старые листья, а молодые стоят упругие, ярко-зеленые, поняла, что нужен адаптоген. Опробовала биопрепарат МаксИммун.
Препарат использовала в соответствии с инструкцией, разводила в соотношении 1:100. Средство не дешевое – 450 рублей за флакон объемом 500 мл, но эффективное.
Прочитала, что он помогает:
от бактериальных, грибковых болезней лука;
улучшает рост;
повышает урожайность;
не опасен для окружающей природы.
Информация меня убедила, я провела 2 полива с интервалом в 2 недели и не пожалела. Лук вырос крупный, сочный, хорошо хранился. Расходовала 3 литра на квадратный метр. Кстати, грядки с яровым чесноком я тоже полила препаратом МаксИммун, урожай был неплохой и перо не желтело раньше времени.
Позднее прочитала, что с такой проблемой хорошо справляются дрожжи – 100 г на 10 литров воды, но этот народный рецепт не опробовала. Лук выровнялся, перо перестало желтеть.
Опубликовано: Ангелина Крент
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