Огородники рассказали, как бороться с пожелтением кончиков листьев лука и чеснока

На урожай лука и чеснока я не жалуюсь, но с пожелтением кончиков листьев сталкиваюсь регулярно. В одни годы перо желтеет сильно, в другие меньше.

Желтеют кончики листьев у чеснока:

Раз в 5−7 дней провожу обзор грядок с озимым, яровым чесноком. Чтобы завязались крупные головки, рыхлю почву, выдергиваю особо крупные сорняки.

Удобрениями не увлекаюсь, после появления всходов, один раз поливаю мочевиной:

на 10 литров воды;

1 столовая ложка мочевины.

Пока все хорошо, перо стоит зеленое с сизым налетом. Погода не балует стабильностью, поэтому рано или поздно кончики листьев начинают желтеть. Если пожелтели самые кончики, я не беспокоюсь и не принимаю никаких мер.

Небольшая желтизна на старых листьях не вызывает беспокойства, обычно она появляется после похолодания, на фоне резких изменений погоды, критичны повреждения большого объема – больше 25% от площади листа.

В этом случае принимаю меры, опрыскиваю раствором янтарной кислоты:

толку в порошок 2 таблетки;

заливаю 1 литром теплой воды.

Янтарная кислота – биостимулятор, она стимулирует иммунитет, помогает чесноку в стрессовых ситуациях.

Беспокоиться начинаю, когда у чеснока желтеет и сохнет молодое перо, это симптом дефицита калия. Диагноз поставлен, вариант решения известен, ситуацию спасает калийная подкормка.

Если от топки бани накопилась зола, готовлю зольный раствор:

3 литра золы;

1 ведро воды.

Если золы нет, применяю сульфат калия. Раствор для полива готовлю из 10 литров воды, 1 столовой ложки сульфата калия. Чеснок перед подкормкой рыхлю, поливаю.

Провожу подкормку сульфатом магния, если, во время осмотра, нахожу растения у которых пожелтели нижние, старые листья. Раствор готовлю из 10 литров воды, 1 столовой ложки сульфата магния.

Желтеют листья у лука:

Прошлым летом чуть не лишилась урожая репчатого лука, а началось все с пожелтения листьев и засыхания кончиков. Когда пера мало, питание плохое, луковицы вырастают маленькие, а я люблю большие.

Когда заметила желтые кончики, начала действовать по стандартной схеме – подкормила калием. Но мера оказалась не эффективной, проблема была не в дефиците калия, а в плохих погодных условиях. Посмотрела, что желтеют и сохнут старые листья, а молодые стоят упругие, ярко-зеленые, поняла, что нужен адаптоген. Опробовала биопрепарат МаксИммун.

Препарат использовала в соответствии с инструкцией, разводила в соотношении 1:100. Средство не дешевое – 450 рублей за флакон объемом 500 мл, но эффективное.

Прочитала, что он помогает:

от бактериальных, грибковых болезней лука;

улучшает рост;

повышает урожайность;

не опасен для окружающей природы.

Информация меня убедила, я провела 2 полива с интервалом в 2 недели и не пожалела. Лук вырос крупный, сочный, хорошо хранился. Расходовала 3 литра на квадратный метр. Кстати, грядки с яровым чесноком я тоже полила препаратом МаксИммун, урожай был неплохой и перо не желтело раньше времени.

Позднее прочитала, что с такой проблемой хорошо справляются дрожжи – 100 г на 10 литров воды, но этот народный рецепт не опробовала. Лук выровнялся, перо перестало желтеть.