Фермеры рассказали, почему мельчает малина и как с этим бороться
Некоторые причины измельчания ягод малины можно устранить быстро, для решения других проблем потребуется время.
Ягоды могут стать мелкими, если растению не хватает воды. Полив особенно важен во время плодоношения. В такой ситуации поможет мульчирование почвы под кустами.
Мелкая малина часто встречается на бедных, истощенных почвах. Малину нужно подкармливать составами с калием, фосфором, бором.
Можно использовать сульфат калия или суперфосфат, вносить в грунт древесную золу, гумат калия, поливать водой с рас творенной в ней янтарной или борной кислотой.
Если постоянно проводить глубокое рыхление, легко повредить корни, и тогда малина станет мелкой. В этой ситуации тоже поможет мульчирование.
Мульча предотвращает пересыхание почвы, сохраняет ее рыхлой, повышает плодородие и питает, а также позволяет избежать роста сорняков.
Одна из частых причин измельчания малины – загущение кустов. Бороться с ним можно и нужно с помощью своевременной обрезки. Все сухие и поврежденные побеги нужно убирать.
Если ягоды стали мелкими из-за болезней или вредителей, нужно найти причину и подобрать подходящее средство. Это могут быть настои и отвары или инсектициды, в зависимости от вида заболевания или вредителя.
Опубликовано: Светлана Репина
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