Огородники рассказали, чем подкармливать огурцы во время цветения и плодоношения
Современные сорта и гибриды хорошо отзываются на подкормки. Большой урожай огурцов выращивают, если применяют удобрения во время цветения, плодоношения.
Калийные удобрения во время цветения, плодоношения:
В период активного наращивания зеленой массы, во время цветения, плодоношения огурцам нужен калий. Растения, которые регулярно подкармливают, обильно цветут, хорошо завязывают плоды, не болеют.
Сульфат калия − лучшее удобрение для огурцов, растущих на нейтральной, слабокислой почве. Подкормки проводят один раз в 7−10 дней жидким раствором.
Первый рецепт:
На 10 литровое ведро воды добавляют.
1 столовую ложку сульфата калия;
½ столовой ложки азотного удобрения – мочевины или аммиачной селитры.
Растения сначала поливают простой водой, потом раствором сульфата калия. Расход − 0,5−1 литр.
Второй рецепт:
Бочку на ⅔ объема заполняют травой, заливают водой, 5−7 дней настаивают. Забродивший настой используют вместо мочевины, аммиачной селитры. В 9 л воды добавляют 1 столовую ложку сульфата калия, 1 литр травяной бражки. Жидким удобрением поливают огурцы – 0,5−1 литр на растение.
В разгар плодоношения тепличные растения подкармливают проверенной смесью, состоящей из трех компонентов:
2 грамма борной кислоты − ½ чайной ложки;
10 литров воды (отстоянной, не хлорированной);
2 столовые ложки 10% нашатырного спирта.
Раствор готовят в баке опрыскивателя, огурцы обрабатывают вечером, чтобы солнце не обожгло листья. Такая подкормка повышает урожайность, улучшает вкус плодов.
Жидкое средство используют на всех этапах роста, оно особенно эффективно в плохую погоду:
повышает засухоустойчивость;
улучшает иммунитет;
стимулирует цветение, плодоношение.
Суспензия хлореллы содержит витамины, минералы, применяя ее в качестве внекорневой подкормки, огородники сокращают расход минеральных удобрений.
Концентрат разводят теплой не хлорированной водой в соотношении 1:20, растения опрыскивают 1−2 раза в неделю. После такой подкормки огурцы хорошеют на глазах: мощные стебли, крупные ярко зеленые листья, ровные зеленцы.
Препараты от болезней:
Есть препараты, которыми огурцы во время плодоношения опрыскивают для профилактики, лечения грибковых заболеваний. Для человека они безопасны, огурцы употребляют в пищу через день после обработки.
Гамаир и Алирин-Б в таблетках используют против всех видов грибковых, гнилостных, вирусных заболеваний. Для лечения и профилактики болезней огурцы поливают или опрыскивают. Обработка по листу эффективна, экономит время.
Расход рабочей жидкости (Гамаир + Алирин Б + вода) – 200 мл/м².
Раствор для опрыскивания готовят из 1 литра воды, 1 таблетки Гамаира, 1 таблетки Алирина-Б. Препараты сначала разводят в воде в отдельных стаканчиках, потом оба раствора смешивают, переливают в опрыскиватель и добавляют воду по норме.
Если на огороде кислая почва, то огурцы во время цветения, плодоношения подкармливают золой:
200 г золы заливают теплой водой;
настаивают несколько дней;
процеживают.
Огурцы подкармливают раз в 2 недели, на одно растение расходуют 0,5 л зольного настоя. Средство обогащает почву калием, фосфором, другими микроэлементами, уничтожает грибок.
Опубликовано: Ангелина Крент
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