Огородники рассказали, чем подкармливать огурцы во время цветения и плодоношения

Современные сорта и гибриды хорошо отзываются на подкормки. Большой урожай огурцов выращивают, если применяют удобрения во время цветения, плодоношения.

Калийные удобрения во время цветения, плодоношения:

В период активного наращивания зеленой массы, во время цветения, плодоношения огурцам нужен калий. Растения, которые регулярно подкармливают, обильно цветут, хорошо завязывают плоды, не болеют.

Сульфат калия − лучшее удобрение для огурцов, растущих на нейтральной, слабокислой почве. Подкормки проводят один раз в 7−10 дней жидким раствором.

Первый рецепт:

На 10 литровое ведро воды добавляют.

1 столовую ложку сульфата калия;

½ столовой ложки азотного удобрения – мочевины или аммиачной селитры.

Растения сначала поливают простой водой, потом раствором сульфата калия. Расход − 0,5−1 литр.

Второй рецепт:

Бочку на ⅔ объема заполняют травой, заливают водой, 5−7 дней настаивают. Забродивший настой используют вместо мочевины, аммиачной селитры. В 9 л воды добавляют 1 столовую ложку сульфата калия, 1 литр травяной бражки. Жидким удобрением поливают огурцы – 0,5−1 литр на растение.

В разгар плодоношения тепличные растения подкармливают проверенной смесью, состоящей из трех компонентов:

2 грамма борной кислоты − ½ чайной ложки;

10 литров воды (отстоянной, не хлорированной);

2 столовые ложки 10% нашатырного спирта.

Раствор готовят в баке опрыскивателя, огурцы обрабатывают вечером, чтобы солнце не обожгло листья. Такая подкормка повышает урожайность, улучшает вкус плодов.

Жидкое средство используют на всех этапах роста, оно особенно эффективно в плохую погоду:

повышает засухоустойчивость;

улучшает иммунитет;

стимулирует цветение, плодоношение.

Суспензия хлореллы содержит витамины, минералы, применяя ее в качестве внекорневой подкормки, огородники сокращают расход минеральных удобрений.

Концентрат разводят теплой не хлорированной водой в соотношении 1:20, растения опрыскивают 1−2 раза в неделю. После такой подкормки огурцы хорошеют на глазах: мощные стебли, крупные ярко зеленые листья, ровные зеленцы.

Препараты от болезней:

Есть препараты, которыми огурцы во время плодоношения опрыскивают для профилактики, лечения грибковых заболеваний. Для человека они безопасны, огурцы употребляют в пищу через день после обработки.

Гамаир и Алирин-Б в таблетках используют против всех видов грибковых, гнилостных, вирусных заболеваний. Для лечения и профилактики болезней огурцы поливают или опрыскивают. Обработка по листу эффективна, экономит время.

Расход рабочей жидкости (Гамаир + Алирин Б + вода) – 200 мл/м².

Раствор для опрыскивания готовят из 1 литра воды, 1 таблетки Гамаира, 1 таблетки Алирина-Б. Препараты сначала разводят в воде в отдельных стаканчиках, потом оба раствора смешивают, переливают в опрыскиватель и добавляют воду по норме.

Если на огороде кислая почва, то огурцы во время цветения, плодоношения подкармливают золой:

200 г золы заливают теплой водой;

настаивают несколько дней;

процеживают.

Огурцы подкармливают раз в 2 недели, на одно растение расходуют 0,5 л зольного настоя. Средство обогащает почву калием, фосфором, другими микроэлементами, уничтожает грибок.