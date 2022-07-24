Огородники рассказали, что делать, если у перца желтеют листья

Листья у перцев желтеют по разным причинам. Проблема возникает из-за элементарного несоблюдения схемы посадки, отсутствия режима поливов, несбалансированных подкормок.

Дефицит макроэлементов:

Чаще всего желтеют листья у перца, посаженного в истощенную почву. Начитавшись статей о вреде нитратов, огородники боятся использовать удобрения, это сказывается на растениях. Для их роста и развития нужны макроэлементы, при дефиците некоторых, развивается хлороз.

Хлороз − болезнь, ее надо лечить. Желтые листья у перца – симптом, опытные огородники смотрят, как они желтеют, ставят диагноз, выбирают удобрение, подкармливают под корень или по листве.

Не хватает азота:

Максимальная потребность в азоте возникает во время активного роста, он начинается через 2−2,5 недели после пересадки перца на постоянное место. Если азота хватает, листья темно-зеленые, растения активно растут.

При недостаточном азотном питании рост замедляется, нарушается образование хлорофилла, это приводит к изменению окраски листьев. Они сначала бледнеют, потом желтеют. Процесс начинается с нижнего яруса.

Не хватает магния:

Магний нужен для синтеза хлорофилла. Именно этот пигмент окрашивает листовые пластины в зеленый цвет. Если макроэлемента в почве мало, растения испытывают дефицит. Клетки хлорофилла разрушаются, все листья перца желтеют. При длительном дефиците, растения погибают.

Не хватает микроэлементов:

Если растения недополучают бор, серу, марганец, цинк, то жилки сохраняют зеленый цвет, а листовая пластина желтеет.

Что делать:

Сначала подумать, вспомнить, что вносилось под перекопку, какие подкормки были проведены. Может дефицит возник из-за плохой погоды, а не из-за истощенной почвы. Если температура почвы ниже 15 ℃, то культура перестает усваивать питательные вещества, корневое питание ухудшается, возникает дефицит питательных веществ.

В холодную, дождливую погоду корневые подкормки бесполезны, поэтому кустам поможет опрыскивание по листу.

Вот рецепт эффективного раствора, который спасет перцы при похолодании, затяжных дождях:

1,5 литра воды;

Цитовит – 1 ампула;

Эпин – 2 капли.

Обработку поводить утром. До наступления хорошей погоды, перцы, растущие в открытом грунте, накрывать укрывным материалом. Тоннель из дуг поставить не сложно, перцам в нем комфортно в сильную жару и при похолодании.

Аммиачная селитра работает в холодной почве, содержит азот в нитратной форме, поэтому начинает действовать сразу.

Если в ближайшие 2 недели азотные подкормки не проводились, используют аммиачную селитру марки Б. С ее помощью экстренно устраняют дефицит азота. При симптомах азотного голодания, это удобрение можно применять в теплице, огороде, оно хорошо растворяется в воде.

Рецепт раствора для нормальных, щелочных почв:

вода – 10 л;

аммиачная селитра – 1 ст. л.

На кислых почвах селитру не используют, она подкисляет почву. Кусты утром или под вечер опрыскивают раствором мочевины:

вода – 10 л;

мочевина (карбамид) – 20 г.

Симптомы магниевого голодания появляются во время плодоношения. Усугубляют ситуацию:

частые азотные подкормки, азот в аммиачной форме ухудшает усвоение магния;

избыток калия в почве.

Дефицит магния, спровоцированный несбалансированными подкормками, спецификой почвы, устраняют комплексными удобрениями:

Добрая сила;

Фаско;

Агрикола;

Чистый лист;

Гера.

Эти препараты можно применять во время цветения, плодоношения, в них есть все важные элементы питания.