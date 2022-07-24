Огородники рассказали, что делать, если у перца желтеют листья
Листья у перцев желтеют по разным причинам. Проблема возникает из-за элементарного несоблюдения схемы посадки, отсутствия режима поливов, несбалансированных подкормок.
Дефицит макроэлементов:
Чаще всего желтеют листья у перца, посаженного в истощенную почву. Начитавшись статей о вреде нитратов, огородники боятся использовать удобрения, это сказывается на растениях. Для их роста и развития нужны макроэлементы, при дефиците некоторых, развивается хлороз.
Хлороз − болезнь, ее надо лечить. Желтые листья у перца – симптом, опытные огородники смотрят, как они желтеют, ставят диагноз, выбирают удобрение, подкармливают под корень или по листве.
Не хватает азота:
Максимальная потребность в азоте возникает во время активного роста, он начинается через 2−2,5 недели после пересадки перца на постоянное место. Если азота хватает, листья темно-зеленые, растения активно растут.
При недостаточном азотном питании рост замедляется, нарушается образование хлорофилла, это приводит к изменению окраски листьев. Они сначала бледнеют, потом желтеют. Процесс начинается с нижнего яруса.
Не хватает магния:
Магний нужен для синтеза хлорофилла. Именно этот пигмент окрашивает листовые пластины в зеленый цвет. Если макроэлемента в почве мало, растения испытывают дефицит. Клетки хлорофилла разрушаются, все листья перца желтеют. При длительном дефиците, растения погибают.
Не хватает микроэлементов:
Если растения недополучают бор, серу, марганец, цинк, то жилки сохраняют зеленый цвет, а листовая пластина желтеет.
Что делать:
Сначала подумать, вспомнить, что вносилось под перекопку, какие подкормки были проведены. Может дефицит возник из-за плохой погоды, а не из-за истощенной почвы. Если температура почвы ниже 15 ℃, то культура перестает усваивать питательные вещества, корневое питание ухудшается, возникает дефицит питательных веществ.
В холодную, дождливую погоду корневые подкормки бесполезны, поэтому кустам поможет опрыскивание по листу.
Вот рецепт эффективного раствора, который спасет перцы при похолодании, затяжных дождях:
1,5 литра воды;
Цитовит – 1 ампула;
- Эпин – 2 капли.
Обработку поводить утром. До наступления хорошей погоды, перцы, растущие в открытом грунте, накрывать укрывным материалом. Тоннель из дуг поставить не сложно, перцам в нем комфортно в сильную жару и при похолодании.
Аммиачная селитра работает в холодной почве, содержит азот в нитратной форме, поэтому начинает действовать сразу.
Если в ближайшие 2 недели азотные подкормки не проводились, используют аммиачную селитру марки Б. С ее помощью экстренно устраняют дефицит азота. При симптомах азотного голодания, это удобрение можно применять в теплице, огороде, оно хорошо растворяется в воде.
Рецепт раствора для нормальных, щелочных почв:
вода – 10 л;
аммиачная селитра – 1 ст. л.
На кислых почвах селитру не используют, она подкисляет почву. Кусты утром или под вечер опрыскивают раствором мочевины:
вода – 10 л;
мочевина (карбамид) – 20 г.
Симптомы магниевого голодания появляются во время плодоношения. Усугубляют ситуацию:
частые азотные подкормки, азот в аммиачной форме ухудшает усвоение магния;
избыток калия в почве.
Дефицит магния, спровоцированный несбалансированными подкормками, спецификой почвы, устраняют комплексными удобрениями:
Добрая сила;
Фаско;
Агрикола;
Чистый лист;
Гера.
Эти препараты можно применять во время цветения, плодоношения, в них есть все важные элементы питания.
Опубликовано: Ангелина Крент
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