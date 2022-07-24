Агрономы назвали насекомых, с которыми не нужно бороться на своем участке

Далеко не все насекомые являются вредителями, со многими из них совершенно не нужно бороться. Их присутствие даже полезно для растений.

Одно из них – стеторус или клещевая коровка. Это маленький жучок, который уничтожает опасного для растений путинного клеща.

Не стоит уничтожать и жужелицу. Она может избавить огород от многих вредителей, включая слизней. Жужелица живет в траве или листьях.

Клоп-солдатик не питается растениями, поэтому безопасен для них. Зато эти насекомые охотно едят трипсов, тлю и прочих вредителей, уничтожают улиток и слизней.

Муравьиных жук пестряк поедает усача и долгоносика, точильщика и короеда, помогая плодовым деревьям оставаться здоровыми и крепкими.

Небольшая муха журчалка уничтожает такого опасного огородного вредителя, как тля, причем в огромных количествах.

Златоглазка тоже эффективно борется с тлей. Она предпочитает жить в папортониках и кустах, на затененных местах.

Еще один враг тли – божья коровка. Она также есть червецов, паутинных клещей и других вредителей. Растениями божья коровка практически никогда не питается.