Агрономы назвали насекомых, с которыми не нужно бороться на своем участке

Далеко не все насекомые являются вредителями, со многими из них совершенно не нужно бороться. Их присутствие даже полезно для растений.

Одно из них – стеторус или клещевая коровка. Это маленький жучок, который уничтожает опасного для растений путинного клеща. 

Не стоит уничтожать и жужелицу. Она может избавить огород от многих вредителей, включая слизней. Жужелица живет в траве или листьях.

Клоп-солдатик не питается растениями, поэтому безопасен для них. Зато эти насекомые охотно едят трипсов, тлю и прочих вредителей, уничтожают улиток и слизней.

Муравьиных жук пестряк поедает усача и долгоносика, точильщика и короеда, помогая плодовым деревьям оставаться здоровыми и крепкими.

Небольшая муха журчалка уничтожает такого опасного огородного вредителя, как тля, причем в огромных количествах. 

Златоглазка тоже эффективно борется с тлей. Она предпочитает жить в папортониках и кустах, на затененных местах.

Еще один враг тли – божья коровка. Она также есть червецов, паутинных клещей и других вредителей. Растениями божья коровка практически никогда не питается.

Опубликовано: Светлана Репина

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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