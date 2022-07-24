Агрономы назвали насекомых, с которыми не нужно бороться на своем участке
Далеко не все насекомые являются вредителями, со многими из них совершенно не нужно бороться. Их присутствие даже полезно для растений.
Одно из них – стеторус или клещевая коровка. Это маленький жучок, который уничтожает опасного для растений путинного клеща.
Не стоит уничтожать и жужелицу. Она может избавить огород от многих вредителей, включая слизней. Жужелица живет в траве или листьях.
Клоп-солдатик не питается растениями, поэтому безопасен для них. Зато эти насекомые охотно едят трипсов, тлю и прочих вредителей, уничтожают улиток и слизней.
Муравьиных жук пестряк поедает усача и долгоносика, точильщика и короеда, помогая плодовым деревьям оставаться здоровыми и крепкими.
Небольшая муха журчалка уничтожает такого опасного огородного вредителя, как тля, причем в огромных количествах.
Златоглазка тоже эффективно борется с тлей. Она предпочитает жить в папортониках и кустах, на затененных местах.
Еще один враг тли – божья коровка. Она также есть червецов, паутинных клещей и других вредителей. Растениями божья коровка практически никогда не питается.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
В Сочи из-за последствий стихии подтоплены дома и дороги
Депутат Верховной рады Разумков предложил Украине воровать российский газ
Огородники рассказали правду о пользе удобрения урожая дрожжами
Спецслужбы РФ раскрыли диверсионную группу СБУ в Херсонской области