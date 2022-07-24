Рогов заявил, что у украинских беженцев изымают детей в странах Запада

Представитель ВГА Запорожья Владимир Рогов утверждает, что у семидесяти девяти украинских беженцев на Западе изъяли детей.

В субботу, 23 июля 2022 года, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в пресс-релизе заявил, что органы опеки в западных странах без основания забирают детей украинских беженцев.

Рогов сообщает, что ему известно уже 79 случаях незаконного изъятия детей из семей украинцев и отмечает факт того, что большая часть таких инцидентов происходит в Германии, где ювенальная юстиция может забрать у матери ребёнка за то, что он переедает.