Огородники рассказали, рядом с чем нельзя сажать клубнику

В интернете легко найти таблицу совместимости клубники с овощными, декоративными культурами.

С какими овощами клубника не дружит и почему:

Растений, с которыми клубника не дружит мало. Она хорошо растет с огородными фаворитами – морковью, свеклой, луком, чесноком, но есть овощи, которые угнетают рост, снижают урожайность, незаметно уничтожают плантацию.

Томаты и клубника:

Тема популярная, но мнения дачников по этому соседству очень противоречивые. У одних эта комбинация работает в плюс, у других в минус. В Ленинградской области сажать томаты между кустами клубники точно не стоит, можно остаться без урожая ягод, помидор.

Картофель – плохой сосед. Увеличивает риск фитофтороза.

Томатные кусты создают тень, выносят много питательных веществ, клубника плохо плодоносит, у нее снижается зимостойкость. В южных регионах тень от нескольких томатов, посаженных в междурядье, не навредит, но если на томатные кусты нападет фитофтора, то ягодник 100% пострадает.

Топинамбур и подсолнухи:

Топинамбур агрессивная культура, расползается во все стороны. Если его посадить рядом с клубничной грядкой, то уже на следующий год он переползет на нее. Чтобы вырастить урожай ягод, придется все лето выпалывать ростки топинамбура.

Кроме того, эта культура выносит из почвы много питательных веществ, «объедает» клубнику. Это сказывается на количестве, размере ягод. Подсолнечник не расползается по соседним грядкам, но создает мощную тень, активно выносит питательные вещества из почвы, считается плохим соседом для клубники.

Капуста:

Этот влаголюбивый овощ не самый удачный сосед для клубники. Культуры активно конкурируют за питательные вещества. Капусте для завязывания кочанов нужны обильные поливы. Ягодные кусты в условиях повышенной влажности, плохого проветривания, чаще болеют, урожай страдает от гнили.

На одну грядку не стоит сажать культуры, у которых разные схемы полива.

Огурцы:

Близкое соседство не принесет большого вреда, но и пользы не будет. Огурцы, выращиваемые в расстил, расползутся вокруг кустов клубники, будут мешать при уходе. Растения, растущие на шпалере, создадут тень, это затормозит созревание ягод.

У культур разная схема полива:

клубнику во время цветения лучше не поливать, чтобы не помешать опылению;

огурцы во время цветения, плодоношения, активного наращивания зеленой массы, потребляют много влаги.

Чеснок – хорошее соседство. Клубника рядом с ним реже болеет.

Плохое соседство в саду:

Малина + клубника – самая неудачная комбинация, которую можно придумать, планируя план весенних, осенних посадок. Это традиционное мнение, его придерживаются большинство садоводов, огородников.

Аргументы:

культуры страдают от одних вредителей, болезней;

конкурируют за питательные вещества;

малина затеняет клубничную грядку, расползается во все стороны, поросль появляется в течение всего лета, затрудняет уход за клубникой.

Есть скептики, которые сажают малину и клубнику рядом, утверждают, что вредитель найдет клубничные кустики при любом соседстве. Может быть они правы, но своими урожаями ягод они не хвастаются, поэтому их аргументы вызывают сомнения.