Огородники рассказали о главных правилах мульчирования грунта, без которых оно не даст эффекта

Мульчирование почвы – очень эффективный прием, который позволяет получить хороший урожай с минимальными усилиями.

Мульчей называется любой агроматериал, укрывающий почву. Это могут быть опилки, скошенная трава, спанбонд, торф и другие материалы.

Через мульчу сорняки практически не прорастают, поэтому прополку можно проводить реже. Грунт лучше удерживает влагу, его не пересушивает солнце.

Под мульчей не образуется корка на почве, ее не размывает дождь, она остается мягкой и рыхлой. В таких условиях корни становятся мощными и разветвленными.

Мульчирование создает благоприятные условия для развития полезных почвенных микроорганизмов, но не дает развиваться болезнетворным бактериям.

Чтобы получить все перечисленные эффекты, мульчировать грунт нужно слоем как минимум в 5 см, вне зависимости от выбранного материала. Иногда мульчу нужно подкладывать.

Особенно ценна прошлогодняя мульча, поэтому весной ее не нужно убирать. Достаточно раздвинуть мульчу, чтобы посадить растения.

Еще один плюс мульчирования – питание почвы, насыщение ее микроэлементами. Но он работает только при использовании натуральной мульчи, например, травы.