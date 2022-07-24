В Сочи из-за последствий стихии подтоплены дома и дороги

Российский курортный город Сочи ушёл под воду из-за сильных тропических ливней, которые привели к подтоплению жилых домов и участков дорог.

В субботу, 23 июля 2022 года, администрация Сочи в своём пресс-релизе сообщила, что сильный ливень привёл к затоплениям территорий и объектов инфраструктуры города на побережье Чёрного моря.

Представители администрации уточняют, что обильные осадки привели к отключению электроэнергии в Сочи, так как стихия подтопила электрические подстанции на территории курорта Краснодарского края.