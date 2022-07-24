Агрономы рассказали о натуральных средствах для борьбы с муравьями в огороде

Муравьи повреждают овощные грядки, газоны и цветники. Избавиться от них очень сложно, особенно если не хочется обрабатывать почву химией. Но есть эффективные и натуральные средства.

От муравьев прекрасно помогает молотый острый перец. Его можно выращивать самостоятельно и подсушивать, а потом размалывать в порошок в кофемолке.

При этом важно защитить лицо и особенно глаза, ведь порошок получается достаточно едким и может вызвать сильное раздражение.

Порошком из перца можно посыпать муравейники или разложить его по периметру грядок, в междурядьях, где чаще всего встречаются насекомые.

Можно сделать специальный настой, которым впоследствии обрабатывать растения, поливать муравейники. Он помогает и от гусениц.

Для приготовления настоя нужно засыпать в 1 воды 50 г молотого перца, прокипятить 30 мину, настоять сутки и развести с водой 1:10.

Бороться с муравьями можно с помощью фенхеля. Растение прекрасно отпугивает этих насекомых, даже если просто растет на грядках.

Можно купить в аптеке траву фенхеля, сделать отвар из 200 г высушенных зонтиков или 2 ст.л. семян на1 л воды. Перед использованием состав настаивают.

Хороший эффект дает и масло фенхеля. 4 капли добавляют в 1 л воды и поливают грядки или опрыскивают растения.