Фермеры назвали удивительные свойства шелухи от семечек, полезные для огорода

Многие дачники любят щелкать семечки. Но не все знают, что шелуху от них можно с пользой применять в собственном огороде, причем несколькими способами.

По структуре шелуха похожа на кору, ореховую скорлупу и древесную стружку. Ее основа – целлюлоза, способная обогатить почву.

Соответственно, лузгу можно использовать для мульчирования грунта. Она медленно разлагается, но вытягивает из почвы азот, поэтому ее лучше дополнять навозом.

При мульчировании грунта шелухой почвенные бактерии перерабатывают только ее нижний слой, верхний остается целым. Перед мульчированием необходим обильный полив.

Можно использовать шелуху от семечек для компоста. Ее складывают в ящик, а после перегнивания смешивают с навозом и получают питательную подкормку для растений.

В этом случае присутствие шелухи позволяет улучшить структуру почвы, обогатить ее, сделать более рыхлой и легкой.

Такое удобрение подойдет для ягодных кустарников и плодовых деревьев, для баклажанов и картофеля. Его можно засыпать прямо в лунки при посадке.

Для улучшения структуры почвы лузгу нужно вносить под перекопку. Она работает как разрыхлитель на протяжении трех лет, со второго года обогащает землю питательными веществами.