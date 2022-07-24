В Италии более 400 человек заразились оспой обезьян

Представитель Минздрава Италии сообщил, что в стране было выявлено 407 случаев инфицирования оспой обезьян.

Глава Управления по предупреждению заболеваний Минздрава Италии Джанни Рецца в своем послании сообщил: "Министерство здравоохранения уже подготовило вместе с областями и автономными провинциями процедуры информирования об отдельных случаях. В Италии пока зарегистрировано 407 случаев с тенденцией к стабилизации. Ситуация находится под постоянным наблюдением, но не вызывает особого беспокойства".

Данные высказывания министра прозвучали в духе заявления ВОЗ.

Ранее, 23 июля, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.

На момент второго совещания организации, ВОЗ оценивала численность заражённых в 16000 человек в более чем 75 странах мира.