Агрономы рассказали, что нужно делать с морковью в июле, чтобы заметно увеличить урожай

В июле моркови требуется внимание и правильный уход, чтобы она дала хороший урожай крупных плодов с хорошими вкусовыми качествами.

Если расстояние между морковками меньше 7 см, растения нужно прореживать. Не стоит жалеть, ведь в июле ее уже можно употреблять в пищу.

Зато такое прореживание позволит оставшимся корнеплодам существенно увеличиться, а итоговый объем урожая удивит и порадует.

Чтобы морковь была сочной, в июле ее обязательно нужно поливать. Это особенно важно в засушливую погоду, при небольшом количестве осадков.

Полив нужен как минимум дважды в неделю. Он должен быть обильным, поскольку морковь находится на значительной глубине. Если стоит холодная погода, полив нужен реже.

Важно следить за состоянием почвы. При образовании корки придется постоянно рыхлить грунт, иначе корнеплоду не хватит воздуха и влаги.

Не следует забывать о прополке. Сорняки отбирают у растения питательные вещества и воду, затеняют его, мешают нормальному росту и развитию.

Подкармливать морковь нужно в меру. Чрезмерное количество удобрений вредит растению и может погубить весь урожай.