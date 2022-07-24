Огородники объяснили, когда и для чего нужно поливать лук нашатырным спиртом

Нашатырный спирт – одно из самых эффективных средств при выращивании лука. Его использование позволяет решить сразу несколько проблем.

Купить нашатырный спирт можно в любой аптеке. Он продается без рецепта и стоит совсем недорого, а результаты дает очень заметные.

Для лука нашатырь является азотной подкормкой. Это особенно важно при выращивании растения на перо, поскольку азот отвечает за зеленую часть культур.

При дефиците азота лук начинает сохнуть, желтеть светлеть. Нашатырный спирт восполняет нехватку этого вещества и помогает вырастить сочные перья.

При этом в нашатырном спирте азот содержится не в том количестве, которое может навредить луковице. Его можно использовать на любом этапе вегетации.

Вторая причина использования нашатырного спирта – борьба с луковой мухой. Этот вредитель способен уничтожить урожай, поэтому с ним обязательно нужно бороться.

Обработку нашатырем в профилактических целях лучше начинать еще в мае и повторять каждые 2 недели.

Для приготовления раствора 3 ст.л. нашатырного спирта разводят в 10 л воды. Им поливают грядки и сами перья.