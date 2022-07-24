Фермеры рассказали, как правильно убирать озимый чеснок, чтобы он дольше хранился
Июль – время уборки озимого чеснока. Если на этом этапе сделать все правильно, он будет храниться долго и не потеряет своих полезных свойств.
Главные задачи – определить степень зрелости чеснока и вовремя его убрать. Если он слишком долго остается в грунте, то становится рыхлым, головки разваливаются.
Если убрать озимый чеснок слишком рано, ничего хорошего из этого тоже не выйдет. Он не станет достаточно крупным и крепки, пострадают вкус и аромат.
При созревании чесночная зелень начинает сохнуть, увядать, желтеть. Можно оставить на растении пару стрелок и использовать их в качестве маяков.
Как только стрелки выпрямились, на бульбочках лопнула кожа и показались семена, можно приступать к уборке чеснока.
За неделю желательно оголить головки, чтобы они быстрее дозрели на солнце. У зрелого чеснока кожица сухая и плотная, с фиолетовым оттенком.
Убирать чеснок нужно в сухую погоду и не после долгих дождей. В ином случае зимой он начнет гнить. Если впереди осадки в течение нескольких дней, чеснок лучше убрать до них.
Убирать чеснок можно, ориентируясь на лунный календарь или пользоваться методом двух дат: чеснок, посаженный 15 октября, убирать 15 июля.
Опубликовано: Светлана Репина
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