Фермеры рассказали, как правильно убирать озимый чеснок, чтобы он дольше хранился

Июль – время уборки озимого чеснока. Если на этом этапе сделать все правильно, он будет храниться долго и не потеряет своих полезных свойств.

Главные задачи – определить степень зрелости чеснока и вовремя его убрать. Если он слишком долго остается в грунте, то становится рыхлым, головки разваливаются.

Если убрать озимый чеснок слишком рано, ничего хорошего из этого тоже не выйдет. Он не станет достаточно крупным и крепки, пострадают вкус и аромат.

При созревании чесночная зелень начинает сохнуть, увядать, желтеть. Можно оставить на растении пару стрелок и использовать их в качестве маяков.

Как только стрелки выпрямились, на бульбочках лопнула кожа и показались семена, можно приступать к уборке чеснока.

За неделю желательно оголить головки, чтобы они быстрее дозрели на солнце. У зрелого чеснока кожица сухая и плотная, с фиолетовым оттенком.

Убирать чеснок нужно в сухую погоду и не после долгих дождей. В ином случае зимой он начнет гнить. Если впереди осадки в течение нескольких дней, чеснок лучше убрать до них.

Убирать чеснок можно, ориентируясь на лунный календарь или пользоваться методом двух дат: чеснок, посаженный 15 октября, убирать 15 июля.