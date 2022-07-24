Рогов: в странах Запада массово изымают детей у украинских беженцев
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что западные страны отнимают детей у беженцев из Украины.
24 июля официальный представитель временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что приехавшие в западные страны украинские беженцы столкнулись с массовым отнятием детей местными спецслужбами по указу правительства. По данным Рогова, бежавшие на Запад украинцы просят, чтобы администрация Запорожья вмешалась в ситуацию.
Также Владимир Рогов заявил, что причиной отнятия украинских детей у родителей на Западе являются такие факты, как недоедание или быстрое съедание пищи малолетними или чрезмерно чувствительная привязанность ребёнка к родителям.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Рогов: в странах Запада массово изымают детей у украинских беженцев
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