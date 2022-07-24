Spectator: МИД Германии допустил отказ поддерживать Украину из-за нехватки газа

Глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что ФРГ не будет поддерживать Украину в условиях дефицита газа.

Журналистка зарубежного издания Spectator Катя Хойер утверждает, что министр иностранных дел Германии лично обратилась к правительству Канады с просьбой вернуть России турбину Siemens для газопровода "Северный поток", поскольку в условиях дефицита газа в немецком государстве Берлин прекратит поддержку Украины.

Катя Хойер уверена, что подобные заявления Анналены Бербок выгодны Владимиру Путину, который получил подтверждение успешности тактики газовой блокады стран Европы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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