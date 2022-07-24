Британия участила вылеты самолётов-разведчиков из-за спецоперации РФ в Украине
Министерство обороны Великобритании поручило увеличить вылеты самолётов-разведчиков на фоне российской военной спецоперации.
В воскресенье газета UK Defence Journal сообщила, что по просьбе Министерства обороны Великобритании местные ВВС увеличили количество полётов самолётов-разведчиков. За минувший месяц британские истребители RC-135 Rivet Joint вылетали из ангаров в два раза чаще, однако максимальное число вылетов подобных самолётов фиксировалось в марте.
К текущему моменту известно, что на балансе ВВС Великобритании числится всего три подобных разведывательных самолётов, которые сейчас летают над Чёрным морем и следят за передвижениями российских военных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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