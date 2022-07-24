МИД Украины: премьер Венгрии Орбан занимается пропагандой в пользу России

Глава пресс-службы МИД Украины Олег Николенко утверждает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позволяет себе высказывания, являющиеся элементом российской пропаганды.

24 июля пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко публично заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует речевые обороты, являющиеся элементами пропаганды в пользу России. Подобными словами Николаенко назвал утверждение Орбана о том, что европейские санкции не нанесли урона России, но навредили самой Европе.

Примечательно, что в своей недавней речи Виктор Орбан также заявил, что благодаря антироссийским санкциям европейские страны потеряли четыре правительства, ушедших в отставку.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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