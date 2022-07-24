Одна женщина умерла в Сочи из-за сильных ливней

Внезапный сильный ливень в курортном городе Сочи стал причиной гибели одного человека.

В ночь на 24 июля сочинский мэр Алексей Копайгородский опубликовал срочное сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что по итогам внезапного ливневого дождя в Сочи стало известно о гибели одной женщины. Предположительно, девушка оказалась заблокирована в машине во время наводнения.

По данным аналитиков, причиной наводнения в Сочи стал ливень, который вывел местную реку из берегов, буквально затопив город. К текущему часу ливень в Сочи прекратился.