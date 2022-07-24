Риттер: Россия смогла победить Запад на трёх фронтах

Бывший американский разведчик Скотт Риттер утверждает, что Россия одержала победу над западными странами на трёх фронтах.

24 июля экс-разведчик Соединённых Штатов Скотт Риттер дал интервью информационному каналу Judging Freedom, где заявил, что Россия смогла победить Запад на военном, политическом и экономическом фронтах.

По мнению Риттера, победа России над Западом на поле боя заключается в том, что солдаты ВСУ с западным оружием в руках несут потери. Политическая победа России над Западом - падение рейтингов Джо Байдена и всех западных политиков, что уже повлекло за собой отставку Бориса Джонсона и Марио Драги.

Экономической победой РФ является устойчивость её экономики в период действия санкций, которые лишь ослабили Запад, уверяет Скотт Риттер.