Welt: Бербок показала неготовность ФРГ к дипломатии фразой о фото Путина с Эрдоганом

Издание Welt опубликовало статью о реакции главы МИД Германии Анналены Бербок на совместное фото Путина и Эрдогана.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что новая совместная фотография Владимира Путина с Тайипом Эрдоганом является персональным вызовом России и Турции в адрес НАТО, однако комментаторы немецкого издания Die Welt не согласились с позицией главой МИД ФРГ.

В комментариях к публикации издания доминировало мнение о том, что Бербок не в состоянии оценить уровень дипломатических отношений между Эрдоганом и Путиным, которые не всегда согласны с позициями друг друга, но способны вести диалог и договариваться, чего так не хватает политикам из Берлина.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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